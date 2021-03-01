Лыжник Денис Спицов досрочно завершил выступление на ЧМ из-за перелома руки

Оберстдорф, 1 марта. Многократный призер Олимпийских игр Денис Спицов получил тяжелую травму, из-за которой не выступит на планетарном первенстве по лыжным гонкам.

Пресс-служба Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) сообщила, что Денис Спицов получил повреждение во время тренировочного занятия в Германии. Спортсмена оперативно госпитализировали в клинику, где диагностировали перелом пятой пястной кости левой руки. По предварительным данным, для восстановления Спицову потребуется шесть недель. До этого повреждение получил еще один российский лыжник, Сергей Устюгов.

Чемпионат мира в Оберстдорфе проходит с 24 февраля по 7 марта. В активе спортсменов из России пока две медали. Оберстдорф в четвертый раз принимает первенство планеты по лыжным видам спорта.