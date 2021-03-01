Екатерина Климова в оранжевом платье «растопила» сердца фанатов

Москва, 1 марта. Актриса Екатерина Климова очаровала поклонников новой фотографией, опубликованной в честь первого дня весны.

Звезда фильма «Мы из будущего» и его продолжения разместила в социальной сети Instagram снимок, на котором позирует в ярко-оранжевом платье с букетом в руках. Климова счастливо улыбается, обнимая полевые цветы.

Актрисе 24 января исполнилось 43 года. Она мать четверых детей, пережившая несколько разводов. Но, как отмечают фанаты, это нисколько не сказалось на ее красоте и обаянии. Поклонники не перестают восторгаться жизнелюбием Климовой и цитировать ради нее стихотворения.

Вот и новая фотография актрисы сумела «растопила» их сердца.

«От вас так и веет весной»; «Великолепная, талантливая, шикарная»; «И красивая, и умная»; «Девушка-весна!»; «Разве такая красавица не растопит лед?» — с восхищением отозвались они о снимке.

Климова ранее поразила подписчиков смелым поступком. Она опубликовала фото, на котором позирует в нюдовом платье. Цвет наряда настолько совпал с оттенком ее кожи, что многие решили, будто бы актриса попозировала обнаженной.