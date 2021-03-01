Кража 80 млн долларов и вотум доверия ПНЕ – что произошло в Ливии 1 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 1 марта 2021 года.

Многомиллионная кража

Члена группировки «Батальон революционеров Триполи» Зиада Кафу арестовали в столице по обвинению в хищении 80 миллионов долларов из филиала банка «Аль-Джумхурия».

Политика

Премьер-министр Ливии Абд аль-Хамид Дабиба подтвердил целостность процесса формирования новых органов исполнительной власти в соответствии с принципами прозрачности. Он также объявил о грядущем завершении первого этапа дорожной карты Ливийского форума политического диалога (ЛФПД), связанного с получением ПНЕ вотума от Палаты представителей, а также с преодолением в государстве политического и институционального раскола.

رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة يؤكد نزاهة العملية التي جرى فيها اختيار السلطة التنفيذية الجديدة بشفافية تامة، ويعلن اقتراب إنجاز المرحلة الأولى من خارطة الطريق بمنح الثقة للحكومة، وانتهاء مرحلة الانقسام السياسي والمؤسساتي وغياب الخدمات. #ليبيا pic.twitter.com/lSl3RgWvzl — مكتب رئيس حكومة الوحدة الوطنية (عبدالحميد الدبيبة) (@official_Dabiba) February 28, 2021

Министерство внутренних дел Правительства национального согласия (ПНС) подписало соглашение с антикоррупционной комиссией, направленное на определение методов сотрудничества и координации в отношении защиты свидетелей, осведомителей и конфиденциальных источников.

Документ предусматривает борьбу со всеми формами коррупции, а также обмен информацией, опытом и специальными знаниями.

Interior Ministry signs cooperation protocol with Anti-Corruption Commission https://t.co/TGzufYe4Km — The Libya Observer (@Lyobserver) March 1, 2021

Постоянный представитель программы развития ООН (ПРООН) в Ливии Херардо Ното прибыл в Бенгази с рабочим визитом. Он встретился с главой муниципалитета Сакром Буджвари.

Во время переговоров стороны подчеркнули важность продолжения сотрудничества и координации в отношении совместных проектов в регионе. В рамках проекта международная организация доставила на восток североафриканского государства три машины скорой помощи для поддержки клиник и медицинских центров.

Глава муниципального совета Тобрука Фарадж Абу Хаттабия провел встречу с представителями электроэнергетического сектора, полицией, которая занимается надзором в электроэнергетической сфере, а также муниципальной охраной. На встрече обсуждались линии электропередач и способы борьбы с отключением электричества в муниципалитете.

Жители Сирта выступили с заявлением, в котором они приветствовали проведение в их городе сессии парламента. В заявлении указано, что в Сирте много лет проходили местные и международные форумы. Город обладает всем необходимым для организации подобных мероприятий.

أهالي سرت يرحبون بعقد مجلس النواب جلسة منح الثقة في مدينتهم. #ليبيا #المرصد https://t.co/VmcLM9iSAt — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) March 1, 2021

Первый заместитель председателя Палаты представителей Фаузи Нувайри попросил парламентариев откликнуться на призыв спикера обсудить предоставление вотума доверия ПНЕ.

Он призвал их уделить приоритетное внимание высшим интересам Ливии и прекращению раздробленности государственных учреждений.

النائب الأول لرئيس مجلس #النواب فوزي النويري:ندعو أعضاء مجلس النواب إلى تلبية دعوة رئيس المجلس لعقد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، وتغليب المصلحة العليا لـ #ليبيا وإنهاء الانقسام في مؤسسات الدولة. #ليبيا #سرت #طرابلس #طبرق #فواصل pic.twitter.com/OfUwBCYiMH — فواصل (@fawaselmedia) March 1, 2021

Экономика

Начальник охраны нефтяных объектов бригадный генерал Мухаммед аль-Диб поручил финансовому департаменту агентства в срочном порядке закрыть долги по зарплате сотрудникам, начиная с октября 2020 года.

GEC призывает ПНС аннулировать постановление о формировании Управления электроэнергетических проектов. В своем заявлении GEC обращается к председателю и членам Президентского совета ПНС, а также к Палате представителей с призывом пересмотреть решение о создании данного органа.

В заявлении указывается, что решение о создании Управления электроэнергетических проектов принято незаконным образом. Более того, оно может нанести определенный ущерб всему электроэнергетическому сектору.

Посол Германии в Ливии Оливер Овца обсудил с главой муниципалитета Шахат Хусейном Абу Дарвишем способы поддержания баланса между экономическим ростом и сохранением культурного наследия.