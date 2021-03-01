Шепелев похвастался собранной для будущего ребенка кроваткой

Москва, 1 марта. Телеведущий Дмитрий Шепелев вовсю готовится к появлению на свет второго ребенка. В ожидании счастливого дня он принялся собирать детскую мебель.

В социальной сети Instagram звезда телеэкрана похвастался самостоятельно собранной кроваткой. Процесс Шепелев снял на видео и опубликовал в ускоренном темпе, наложив подходящую под настроение музыку.

В ходе сборки он изучал инструкцию, обнимался с собаками, утирал пот со лба, а в конце радостно показал результат. Получилась круглая колыбель на колесиках.

«Сделал ребенка, сделал и кроватку», — шутливо прокомментировал он ролик.

Умиленные фанаты поддержали настрой Шепелева и отметили удобство кроватки. Телеведущему и его невесте Екатерине Тулуповой пожелали побольше таких же счастливых моментов.

У Шепелева и его возлюбленной есть также дети от предыдущих отношений. Телеведущий воспитывает сына Платона, которого родила ныне покойная певица Жанна Фриске.

Шепелев не ладит с близкими исполнительницы. Да настолько, что они требуют через суд запретить ему распоряжаться долей Платона в квартире скончавшейся знаменитости.