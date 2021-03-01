Сооснователь «Яндекса» намерен продать более 29 тысяч акций компании

Москва, 1 марта. Один из основателей «Яндекса» Аркадий Волож планирует продать до 29 180 акций компании. Об этом он известил Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Стоимость акций «Яндекса» класса А на американской бирже Nasdaq составляет 63,9 доллара за штуку. Следовательно, Волож может выручить за пакет около 1,9 млн долларов.

Сооснователь компании подчеркнул, что продажа ценных бумаг является частью его «долгосрочной стратегии по диверсификации активов и обеспечению ликвидности». Всего в распоряжении Воложа находится 30,8 млн акций «Яндекса» класса В. Стоимость одной акции класса В оценивается в десять акций класса А.

Основными акционерами «Яндекса», помимо Аркадия Воложа, являются Владимир Иванов (3,71% акций) и американские инвестиционные компании Capital Group Companies (6,83% акций), Invesco Ltd. (5,01%) и Harding Loevner LP (4,73%). О планах по продаже части акций Аркадий Волож заявил в начале 2020 года.

«Яндекс» ранее стал лидером списка Forbes среди самых дорогих интернет-компаний в России. По данным журнала, стоимость российского IT-гиганта за 2020 год выросла более чем на 57%.