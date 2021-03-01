Обвал стены заброшенного завода в Свердловской области унес жизнь подростка

Екатеринбург, 1 марта. Несовершеннолетний житель Алапаевского района погиб в результате обвала стены «заброшки». Сообщается, что вместе с друзьями он разбирал конструкцию в поисках лома.

Следователи начали выяснять обстоятельства гибели подростка на заброшенном металлургическом заводе в Алапаевском районе. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Трое несовершеннолетних разбирали стену бывшего предприятия в целях сбора лома, сообщают на сайте регионального ГУ МЧС. Однако конструкция не выдержала и обвалилась — под обломками был обнаружен труп одного из ребят.

Полиция проводит проверку по факту происшествия.

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