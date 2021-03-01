Анна Нетребко отказывается давать концерты в маске

Москва, 1 марта. Популярная оперная певица Анна Нетребко отказывается выступать в масках, которые необходимо носить в некоторых театрах из-за пандемии.

Коронавирус нового типа внес множество изменений в современную жизнь людей. Театры не работали по несколько месяцев, но когда открыли свои двери, попросили соблюдать ряд правил для предотвращения распространения опасной инфекции.

В частности, от артистов требуют носить маски. Анна Нетребко абсолютно не согласна с этим положением. По ее мнению, пение в медицинской маске сильно вредит ее здоровью.

«Я считаю это преступлением против здоровья певца, это губительно для легких, сердца и голоса! Я персонально отказываюсь от таких условий и протестую», — написала артистка на своей странице в Instagram.

В комментариях под записью мнение поклонников артистки разделилось. Некоторые поддержали звезду сцены, так как, по их мнению, петь в маске очень сложно — «воздуха может не хватать». При этом другие, напротив, считают, что средства индивидуальной защиты способны спасти от распространения вируса.

В прошлом году артистка подцепила коронавирус и некоторое время была изолирована, чтобы вылечиться от недуга. Спустя некоторое время она отметила, что коронавирус иногда дает о себе знать. По ее словам, она достаточно долго чувствовала последствия COVID-19.