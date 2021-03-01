КНР призвали не причинять японцам «психологическую боль» ректальными тестами на COVID-19

Токио, 1 марта. Власти Японии попросили Китай прекратить ректальное исследование японцев на коронавирус по причине морального дискомфорта, сообщили в СМИ.

Ректальную тест-систему на обнаружение коронавируса начали использовать в Китае. По мнению местных специалистов, такие тесты гораздо более точные и быстрые. Однако некоторые пациенты испытывают «психологическую боль» от такого исследования, обратили внимание японские политики.

Правительство Японии уже направило в Пекин официальное обращение с просьбой не тестировать граждан этой страны таким способом, сообщает Washington Post. Официального подтверждения этому сообщению пока не предоставлено.

Власти Китая сообщили о вспышке коронавируса 31 декабря 2019 года. Специалисты допустили, что вирус мог попасть не территорию страны извне, однако эксперты ВОЗ назвали такую версию маловероятной.