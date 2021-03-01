Военную службу по призыву предложили включать в пенсионный стаж

Москва, 1 марта. Совет Федерации прорабатывает предложения о включении воинской службы по призыву в пенсионный стаж. Об этом сообщила замруководителя социального комитета Елена Бибикова.

По ее словам, служба по призыву не подразумевает выбора гражданина, каждый россиянин обязан ее пройти. Об этом сенатор заявила в понедельник во время вебинара, который прошел в Центральной общественной приемной председателя фракции «Единая Россия» Дмитрия Медведева, передает РИА Новости.

Она также напомнила, что с 1 апреля текущего года социальные пенсии в России должны быть проиндексированы в среднем на 2,6%. Соответствующие выплаты получают граждане страны, которые не имеют права на пенсионное пособие по старости и инвалидности из-за отсутствия страхового стажа и необходимых коэффициентов. Кроме того, надбавки назначаются на пять лет позже общеустановленного срока выхода на пенсию, резюмировала Бибикова.

Специалисты Пенсионного фонда России ранее рассказали, из чего будет складываться будущая пенсия жителей страны и как формируются пенсионные коэффициенты, влияющие на размер выплат.