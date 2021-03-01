Житель Воронежа рискнул свободой ради пакета с резиновыми пенисами

Воронеж, 1 марта. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту разбоя. В преступлении подозревается местный житель.

По данным правоохранителей, объектом разбойного нападения стал магазин по продаже интимных товаров. Налетчик вытащил нож и под угрозой оружия забрал пакет, в котором находились резиновые гениталии, предназначенные для продажи и мужчинам, и женщинам. Сумма причиненного ущерба составила 10 тыс. рублей.

Момент преступления был заснят камерой наблюдения. Оперативники выяснили, что к налету может быть причастен ранее судимый 47-летний горожанин. Фигурант был задержан у себя дома, похищенное изъято. Уголовник пояснил, что интимные товары понадобились для личного пользования. Теперь за разбой ему грозит десять лет колонии.

В Петербурге совершено нападение на магазин. Вооруженный мачете налетчик забрал наличность из кассы и сбежал, сообщал ФАН.