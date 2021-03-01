Пенсионерка в Нижнем Новгороде умерла в больнице после падения вывески

Нижний Новгород, 1 марта. Правоохранители Нижнего Новгорода возбудили уголовное дело после смерти 87-летней горожанки. Тяжелые травмы она получила возле магазина.

По версии СК, пенсионерка находилась рядом с торговой точкой, расположенной в многоквартирном доме. В этот момент на нее упала вывеска магазина. В тяжелом состоянии пострадавшую госпитализировали, в медучреждении она умерла.

Региональные следователи усмотрели признаки преступления, предусмотренного статьей об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, что повлекло смерть человека по неосторожности.

В Киеве горожанка едва не умерла на одной из улиц. Прямо на нее с крыши упали куски льда и снега. Отметим, что опасное место было огорожено лентой, но это не испугало пострадавшую, сообщал ФАН.