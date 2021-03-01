Nissan объявил о прорыве в сфере эффективности ДВС

Москва, 1 марта. Инженеры автопроизводителя Nissan объявили о прорыве в сфере эффективности ДВС. Они сумели повысить тепловой КПД двигателя до 50% благодаря системе e-POWER следующего поколения.

Как правило, транспортные ДВС проектируются, чтобы обеспечивать высокую производительность при максимально широком диапазоне оборотов. Средний показатель КПД при этом составляет лишь 40%.

Разработанный инженерами мотор системы e-POWER выполняет, по сути, роль генератора. Его рабочие обороты ограничены наиболее эффективным диапазоном.

Чтобы достичь 50%, компания разработала также концепцию STARC. Она подразумевает усиление потока топливовоздушной смеси, которая всасывается внутрь цилиндра. Это позволяет воспламенять сильно обедненную смесь при высокой степени сжатия, передает «АвтоВзгляд».

Тем временем компания Chery объявила о пожизненной гарантии на свои двигатели. Пока это решение будет действовать только в Китае.