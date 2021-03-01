Сумма взятых россиянами потребкредитов в январе достигла рекорда

Москва, 1 марта. Россияне в январе 2021 года оформили потребительских кредитов на 399 млрд рублей. Это на 8,5% больше показателя прошлого года, сообщило Объединенное кредитное бюро.

По данным ОКБ, средний размер кредита наличными в первом месяце текущего года составил около 334 тысячи рублей, что на 36 тысяч больше по сравнению с прошлогодними показателями. При этом относительно декабря сумма потребкредитов в среднем сократилась на 23 тысячи рублей.

С учетом процентной ставки и других дополнительных расходов средняя стоимость кредита в декабре увеличилась на 16% годовых, а в январе — на 16,1%. Кроме того, количество выданных кредитов наличными все еще меньше, чем в докризисный период, подчеркнул гендиректор ОКБ Артур Александрович.

Лидерами по объему выданных потребкредитов среди регионов стали Тюменская область, где в годовом выражении объем оформленных ссуд вырос на 32%, Белгородская область (+19%) и Алтайский край (+16%). Показатели кредитования сократились в Саратовской (-1%) и Нижегородской (-2%) областях.

Аналитики ранее причислили регионы с самой низкой долей просрочек по кредитам. Специалисты отмечают, что в целом рынок денежных займов в России вернулся к стабильному росту.