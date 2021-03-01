Блогер Алексей Навальный мог отравиться пропиткой для пластмасс

Москва, 1 марта. Соответствующее заявление сделал один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк.

По словам эксперта, данное вещество также может обладать биологическими фосфатами кожи человека, но к разработке химического оружия оно не имеет никакого отношения.

"Вещество, которым может обладать ОЗХО из проб Навального, может быть пропиткой для пластмасс", — высказался в беседе с РИА Новости Леонид Ринк.

Блогер Алексей Навальный много раз публично заявлял, что якобы был отравлен в аэропорту одного из российских городнов химическим оружием под названием "Новичок". Представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала официально заявляла, что считает эту историю выдумкой Запада.