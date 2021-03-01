Власти Словакии получили первую партию «Спутника V» без одобрения в ЕС

Братислава, 1 марта. Словакия получила первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V" без одобрения в Европейском союзе.

Груз доставлен из Москвы в город Кошице, расположенный на востоке страны. Российскую вакцину привезли в Словакию на транспортном самолете Spartan. Об этом сообщил премьер-министр страны Игорь Матович. Власти Словакии не могут медлить с закупкой вакцины. Ведь от коронавируса умирают десятки граждан, отметил Игорь Матович.

Поставка российской вакцины позволит существенно ускорить процесс вакцинации жителей Словакии от коронавируса. Прививочная кампания стартовала в стране в конце декабря 2020 года. По данным на 1 марта, 305,8 тыс. человек получили первую дозу вакцины, повторную — 133,3 тыс.

Многие страны Европы проявляют интерес к российской вакцине от коронавируса "Спутник V", отметил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко. Чехия, как и Словакия, не намерена дожидаться одобрения ЕС, чтобы начать использовать препарат из РФ.