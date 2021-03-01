Аргентина получила 517 тыс. доз вакцины «Спутник V»

Буэнос-Айрес, 1 марта. Аргентина получила крупнейшую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Самолет авиакомпании Aerolineas Aereas привез более полумиллиона доз препарата, сообщило правительство страны.

Así se descargan las vacunas Sputnik V que acaban de llegar al país. #AerolíneaDeBandera pic.twitter.com/QeSRf8Zxv3 — Aerolíneas Argentinas (@Aerolineas_AR) February 28, 2021

В общей сложности в ближайшее время два самолета Airbus 330 доставят в Аргентину 1,2 млн доз российской вакцины. Первый самолет с 517,5 тыс. доз препарата уже прилетел в аэропорт Эсейса в Буэнос-Айресе.

EN VIVO | Llegada de Moscú del vuelo de Aerolíneas Argentinas que trae más dosis de la vacuna Sputnik V. https://t.co/vGVjOGxjhG — Casa Rosada (@CasaRosada) February 28, 2021

Две трети полученных доз содержат первый компонент вакцины «Спутник V» и предназначены для завершения вакцинации медперсонала и продолжения иммунизации людей старше 70 лет. Остальное — второй компонент, что позволит совершить вакцинацию лиц, которые уже получили первую дозу.

Для транспортировки вакцин авиакомпания переоборудовала самолеты, превратив их в грузовые. Рейс был прямым и беспосадочным, что позволило сократить время полета до 18 часов и доставить вакцины в кратчайший срок.

Правительство Аргентины договорилось с Центром имени Гамалеи о поставке 20 млн доз вакцины «Спутник V» до конца марта. На текущий момент страна получила 1,7 млн доз препарата.

Первую дозу «Спутника V» получили уже более 743 тысяч человек, сообщает Минздрав Аргентины. Вторую дозу — почти 300 тысяч. Правительство Аргентины собирается вакцинировать как можно больше людей до начала новой волны заражений.

С начала пандемии в Аргентине было зарегистрировано более 2,1 млн случаев заражения COVID-19, в том числе более 51,9 тыс. смертей. За последние сутки общее число инфицированных возросло на 3168.