Звезда «Кухни» Мария Горбань спровоцировала слухи о второй беременности

Москва, 1 марта. Актриса театра и кино Мария Горбань показалась в Сети в свободном платье, чем вызвала слухи об интересном положении.

Знаменитость разместила на своей странице в Instagram видео, из-за которого в комментариях поднялась шумиха о ее второй беременности. Она предстала в модном луке: блуза с перьями, короткий сарафан свободного кроя и туфли с квадратным мысом. На многих подписчиков наряд кинодивы произвел большое впечатление. Горбань оставили сотни комментариев со словами восхищения.

Впрочем, наиболее внимательные поклонники присмотрелись к животу артистки. По их мнению, платьем звезда пытается скрыть округлившийся живот.

«У меня чувство, что вы в положении. Не по фоткам или видео просто ощущение»; «Все ее наряды изменились, хотя раньше она очень любила подчеркнуть шикарную фигуру»; «Есть что-то в образе из беременности», — написали поклонники под публикацией звезды сериала «Кухня».

Сейчас у Марии Горбань подрастает шестилетняя дочь Стефания от первого брака. Меньше месяца назад артистка вышла замуж за своего возлюбленного, кинооператора Кирилла Зоткина.