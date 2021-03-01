Житель Красноярского края получил 21 год «строгача» за насилие над двумя девочками

Красноярск, 1 марта. Суд вынес приговор 55-летнему жителю Аскизского района. Злоумышленник виновен по 50 эпизодам преступлений против несовершеннолетних.

По данным СУ СКР по Красноярскому краю, педофил проживал с женой, у которой под опекой находились девочки девяти и 12 лет. Преступления в отношении жертв совершались в течение 6,6 года. Преступник пользовался беспомощным состоянием девочек, насиловал их и угрожал расправой. Свою вину извращенец признал еще до суда.

В колонии строгого режима он будет сидеть 21 год. Кроме того, насильник обязан выплатить по полмиллиона рублей каждой из жертв.

В Петербурге 12-летняя девочка подверглась сексуальному насилию. Мигрант познакомился с ней в парикмахерской и заманил к себе домой, сообщал ФАН.