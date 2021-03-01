Перечислены восемь признаков жировой болезни печени

Москва, 1 марта. Ряд симптомов может свидетельствовать о таком заболевании печени, как неалкогольный жировой гепатоз, рассказали исследователи.

Злоупотребление спиртными напитками может спровоцировать алкогольный гепатоз. В отличие от него, жировая болезнь печени тесно связана с лишними килограммами. На ранних стадиях недуг протекает практически бессимптомно. Однако его опасность заключается в способности спровоцировать рак или печеночную недостаточность.

Слабость, тошнота, потеря аппетита, пожелтевшие белки глаз и скопление жидкости сигнализируют о развитии неалкогольного жирового гепатоза. Также к признакам болезни относятся отеки ног, желудочно-кишечные кровотечения и спутанность сознания. Риск развития недуга увеличивают ожирение, апноэ сна, недостаточная активность щитовидки и высокий уровень холестерина. Выявить заболевание печени поможет обычный анализ крови.