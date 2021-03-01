Сын Жириновского рассказал о телевизионных предпочтениях отца

Москва, 1 марта. Вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев сообщил о том, какие телепередачи предпочитает его отец, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом он рассказал в эфире одной из радиостанций.

Парламентарий отметил, что Жириновский любит смотреть передачи о прошлом Советского Союза и мировой истории. По его словам, руководитель политсилы также отдает предпочтение воспоминаниям великих личностей.

«И, естественно, он смотрит программы «Время» и «Вести» в 20 часов и в 21 час на центральных каналах, потому что это его работа», — добавил Лебедев в итервью «Радио 1».

Жириновский ранее разъяснил идею об установлении ограничения по весу для россиян. По информации Федерального агентства новостей, он считает, что люди с избыточной массой тела создают дополнительные траты государству.

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