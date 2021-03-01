Диетологи доказали влияние фруктов на продолжительность жизни

Вашингтон, 1 марта. Ежедневное употребление достаточного количества фруктов и овощей положительно сказывается на здоровье и увеличивает продолжительность жизни, доказали диетологи из США.

Фрукты и овощи в будничном рационе человека предотвращают развитие онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Именно эти болезни чаще всего становятся причиной серьезных проблем со здоровьем и преждевременной смерти.

Всего три порции фруктов и овощей в день принесут неоценимую пользу организму. Крахмалистые овощи и фруктовые соки не несут положительного эффекта для здоровья. Зелень, ягоды и растения с большим содержанием бета-каротина и витамина C считаются самыми полезными, заключили диетологи.

Употребление яблок положительно влияет на развитие памяти у человека, выяснила группа международных ученых. Употребление этого фрукта, как и умеренная физическая нагрузка, способствуют появлению новых нейронов в мозге.