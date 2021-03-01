Финансист рассказал, ждать ли укрепления рубля в 2021 году



Стоит ли ждать роста рубля в 2021 году, и при каких условиях произойдет укрепление российской валюты, рассказал доцент департамента мировых финансов финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«С позиции экономики, ситуация у рубля достаточно хорошая. Если бы не геополитика и постоянная спекуляция санкциями, то рубль сегодня укреплялся. Тогда возможно не было бы даже падения рубля в 2020 году», — отметил Лазарь Бадалов.



Финансист также рассказал, что негативные колебания рубля возникают либо при ухудшении ситуации на сырьевых товарных рынках, либо с началом геополитического давления.

«Начиная с 2014 года, экономика и финансовый ранок России адаптировались к внешнему давлению и санкциям. Поэтому, если не будет геополитической составляющей и постоянного обсуждения новых видов санкций, то рубль вырастет к концу года», — заявил эксперт.

Он также подчеркнул, что экономических составляющих при падения рубля гораздо меньше, чем политических.

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