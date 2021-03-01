Кому в России увеличат пенсии в марте и апреле 2021 года, кто получит 10 тысяч рублей

Размер пенсий и их увеличение — одна из важнейших тем, остро волнующая жителей России, которые достигли пенсионного возраста или приближаются к нему. Напомним, сегодня в России пенсионный возраст для женщин установлен в 60 лет, для мужчин — в 65. При этом повышение пенсионного возраста происходит постепенно, кроме того, есть программы для людей, которых называют предпенсионерами. При наличии достаточного стажа некоторые категории граждан, еще не достигшие пенсионного возраста, имеют право выйти на пенсию досрочно.

Какие выплаты ждут пенсионеров в марте

Во-первых, радостная новость: пенсионеры, которые получают пенсию на почте 8 числа каждого месяца, в марте из-за праздника смогут получить деньги досрочно. Как ранее сообщал ФАН со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР), 6 марта деньги получат пенсионеры, которые получают пенсию 8 числа. В почтовых отделениях, которые работают по пятидневному графику, 6 марта можно будет также получить деньги за 9 число. В некоторых почтовых отделениях 6 марта пенсию будут выдавать тем, кто получает деньги 5, 6, 7 и 8 числа каждого месяца.

Индексация пенсий: кто получит 10 тысяч рублей

Напомним, индексация пенсий в России проводится ежегодно. В 2021 году уже была проведена индексация пенсий неработающим пенсионерам, им повысили выплаты на 6,3%; в среднем по России прибавка составила более тысячи рублей. Сегодня в РФ средний размер пенсии неработающего пенсионера составляет 17,4 тыс. рублей.

В начала марта ПФР напомнил о новой схеме индексации пенсий в текущем году, благодаря которой некоторые категории неработающих пенсионеров смогут дополнительно получить до 10 тыс. рублей. Речь идет о малоимущих пенсионерах, которым по новым правилам выплаты сначала повышают до уровня прожиточного минимума, а уже затем индексируют. Таким образом пенсионер не теряет право на получение дополнительных региональных мер поддержки, которые сохраняются для него в полном объеме.

Индексация в этом случае проводится только после доведения пенсии до уровня прожиточного минимума и сверх этого показателя. Сообщается, что в некоторых случаях общая сумма дополнительных выплат может достигать 10 тыс. рублей.

Кого из россиян ждет повышение пенсии с 1 апреля 2021 года

Очередная индексация пенсий будет проведена уже совсем скоро — 1 апреля 2021 года. С апреля в России на 2,6% повысят социальные и государственные пенсии. Напомним, социальные пенсии получают граждане, которым не хватило стажа или пенсионных баллов для получения страховой пенсии (в том числе инвалиды). Государственные пенсии получает ряд граждан, имеющих федеральные льготы. Это инвалиды; сироты; ветераны и участники Великой Отечественной войны; лица, пострадавшие от радиационных катастроф; вдовы военнослужащих, погибших во время войны; родители погибших призывников; некоторые другие категории получателей социальных выплат.

Ожидается, что после индексации средний размер социальной пенсии в России составит 9,9 тыс. рублей, размер социальной пенсии детям-инвалидам достигнет 16 тыс. рублей, инвалидам с детства — 11,5 тыс. рублей.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что индексация пенсий работающим пенсионерам может быть проведена в России уже в ближайшие месяцы.