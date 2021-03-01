ВОЗ объяснила, как не дать коронавирусу мутировать

Женева, 1 марта. Соблюдение мер безопасности не даст коронавирусу мутировать. Об этом заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

У населения пока нет достаточного иммунитета к COVID-19, считает она. Граждане должны соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Когда вирус переходит от человека к человеку, он мутирует, уточнила Мелита Вуйнович. Важно не дать инфекции адаптироваться к современным реалиям, считает официальный представитель ВОЗ в России.

В организации убеждены, что вторая волна коронавируса еще не закончилась. Именно поэтому население всех стран должно соблюдать принятые против COVID-19 меры. Иммунитет к вирусу есть примерно у 10% населения планеты. Для победы над пандемией этого недостаточно.

На этой неделе ВОЗ впервые за два месяца зафиксировала рост заболеваемости коронавирусом. С таким заявлением на брифинге выступил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус. Рост заболеваемости коронавирусом можно наблюдать в четырех регионах.