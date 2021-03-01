Вспышка неизвестной болезни в ДР Конго унесла жизни 14 человек

Браззавиль, 1 марта. Более десяти человек скончались в результате вспышки неизвестной болезни в Демократической Республике Конго.

Умерли 14 людей в возрасте от 60 до 80 лет. Сейчас местные медики пытаются выяснить, с какой болезнью им приходится иметь дело. О случаях заражения среди молодых мужчин и женщин не сообщается.

Существует несколько вирусов, которые могут быть более опасны, чем коронавирус, считают во Всемирной организации здравоохранения. Среди них фигурируют Эбола, вирус Зика и таинственная «Болезнь Х». К тому же опасность представляют респираторный синдром и геморрагическая лихорадка Крым-Конго.