Дания отчиталась о готовности противостоять «российской угрозе» в Гренландии

Копенгаген, 1 марта. Министерство обороны Дании выделило наиболее актуальные регионы, где следует отражать угрозы национальной безопасности и защищать весь Североатлантический альянс.

Наиболее важным регионом в Минобороны Дании назвали Гренландию и прилегающие районы Арктики, где (по мнению датских военных чиновников) наблюдается растущая опасность от действий России.

«Правительство обеспечит стабильность, безопасность и защиту для всех в Содружестве, сохранит единство Королевства Дания. Копенгаген, Фарерские острова и Гренландия несут особую ответственность за политику безопасности и обороны в Арктике и Северной Атлантике», — сказано в сообщении датского оборонного ведомства.

В Министерстве обороны Дании сообщили, что в минувшем месяце достигнуто соглашение между ведущими парламентскими партиями страны о дополнительном финансировании военных расходов в Арктике, в объеме 250 млн долларов. Также был назван наличный состав вооруженных сил скандинавского королевства, развернутый на Гренландии для «борьбы с российской угрозой».

В состав датских сил арктического назначения вошли два небольших гвардейских подразделения, размещенных на востоке и юго-западе огромного острова, персонал метеорологической станции Nord, авиагруппа на западе Гренландии и рота связи, дислоцированная на авиационной базе Туле.

Ранее сообщалось, что США и Канада планируют модернизировать свои спутники для мониторинга военной деятельности в Арктике.