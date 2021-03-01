Врач-терапевт оценила опасность влияния весеннего авитаминоза на течение COVID-19

Москва, 1 марта. Весенний авитаминоз может осложнить течение заболевания COVID-19 и замедлить процесс реабилитации, заявила врач-терапевт Людмила Лапа.

Нехватка в организме витаминов ослабляет человека и делает его более уязвимым для инфекций, в том числе и для коронавируса SARS-CoV-2. Как избежать опасности, терапевт рассказала в интервью радио Sputnik.

Вирус SARS-CoV-2 оказывает негативное влияние на сердце, легкие, суставы и другие органы. Если на COVID-19 наложится авитаминоз, то есть опасность ухудшения состояния больного, а выздоравливающие будут дольше восстанавливаться, пояснила врач.

Чтобы обезопасить себя, врач рекомендует проверить уровень витаминов и восполнить нехватку по рекомендации специалиста. Анализы на гормоны и общий анализ крови покажут доктору общую картину состояния организма, пояснила Лапа.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков считает авитаминоз одной из причин нового всплеска заболеваемости COVID-19 весной. Также этому поспособствует новый «британский» штамм коронавируса, который придет в Россию в любом случае.