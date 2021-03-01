Депутат Госдумы назвал реальные причины роста цен в России

Цены в России растут из-за чрезмерной монополии в экономике страны, сообщил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Причина роста цен питания внутри России лежит внутри Российской Федерации, а не пришла извне. Таких причин несколько, главная из которых — у нас чрезвычайно монополизированная экономика. Например, в банковской сфере, у нас доминируют госбанки, на топливном рынке доминируют госкомпании, на рынке черных металлов несколько компаний контролируют весь рынок, которые могут поднять цены, и они это сделали», — прокомментировал депутат Госдумы.

Гартунг заявил, что с июля 2020 года цены на металл выросли на 60%. Следовательно, подскочили цены и на машины и оборудование, которые из этого металла сделаны. При этом, по мнению депутата, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не использует своих полномочий в отношении госкомпаний и компаний монополистов.

«ФАС может оштрафовать частную бензоколонку или хлебный киоск, поднявший цены. Они тут и картельный сговор найдут, и все, что угодно. А когда госкомпании делают то же самое, ФАС, увы, ничего не может сделать. Под контролем государства находится 70% российской экономики. Если цены растут, виноват тот, кто контролирует экономику — российское государство», — прокомментировал Гартунг.

Депутат напомнил, что ранее правительством были внесены изменения в Закон 223 «О закупках товаров, работ и услуг…», контролирующий работу естественных монополий, корпораций. При этом в законе было сказано, что все компании должны были проводить закупки только по конкурентным процедурам, иначе все это вкладывается в тарифы.

«Три года назад правительство внесло в закон поправку, позволяющую компаниям проводить закупки у взаимозависимых лиц. <...> И все компании стали делать закупки у взаимозависимых лиц, а это 30 трлн рублей закупок в год. По моим самым скромным предположениям, цены на таких закупках вырастут на 20%», — заявил Гартунг.

По словам депутата, он дважды обращался по этому поводу к тогдашнему председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву, но никаких результатов это не дало. Гартунг объяснил и рост цен на зерно.

«Если резко растут цены внутри страны, значит существует разбалансировка спроса и предложения, и тогда нужно ограничить экспорт, чтобы предложений на рынке было больше, и тогда цены снизятся. Но причина роста цен не разбалансировка спроса и предложения, а рост издержек производителей зерна. Топливо выросло в цене, техника выросла в цене, естественно вырастет стоимость зерна», — заявил Гартунг.

Ранее ФАН рассказывал, почему повышение цен на удобрения и технику приведет к росту цен на сельхозпродукцию.