Вашингтон, 1 марта. Соединенные Штаты планируют выделить Украине новый пакет военной помощи в объеме 125 миллионов долларов. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По словам представителя американского оборонного ведомства, военная помощь включает в себя подготовку, оснащение и инструктаж военных ВСУ. Кирби утверждает, что данной инициативой Вашингтон намерен помочь Украине «обеспечить охрану ее границ и улучшить оперативную совместимость с НАТО».

Ранее политолог Александр Дудчак отметил, что высказываниями об усилении санкций против России Киев продемонстрировал, как раболепствует перед США.