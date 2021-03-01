Сябитова дала ценный совет вступающим в брак россиянам

Москва, 1 марта. Знаменитая сваха Роза Сябитова посоветовала влюбленным до вступления в брак решить вопрос о количестве детей.

Количество наследников — воля божья, считает знаменитость. Но при этом она рекомендует придерживаться совета своей бабушки, которая говорила: «Рожай детей столько, сколько сама сможешь потянуть».

Сябитова объяснила, что бывают случаи, когда супруг не хочет иметь детей или хочет только одного малыша. Поэтому женщине необходимо заранее обсудить этот вопрос со своим спутником жизни.

«Конечно, семью мы создаем не только ради рождения детей, и бывают разные ситуации, но речь не об этом. Я считаю, что если у семьи могут быть дети, то уклоняться от их рождения нельзя. Это грех!», — написала одна из ведущих программы «Давай поженимся!» на своей странице в Instagram.

Роза Сябитова регулярно дает россиянкам, мечтающим выйти замуж или построить гармоничные отношения с мужчиной, ценные советы. По ее мнению, женщине нужно работать над собой. В частности, звезда перечислила главные качества, ценные в семейной жизни.