Шведские аналитики объяснили причины российского доминирования в Арктике

Стокгольм, 1 марта. Россия укрепляет свое влияние в Арктике благодаря многолетним государственным усилиям в рамках нескольких целевых программ.

Об этом сообщает шведское издание Dagens Nyheter. Автор статьи Анна-Лена Лаурен вынуждена признать успешность российских усилий по освоению стратегически важного региона планеты, и отмечает растущий отрыв РФ от других арктических держав.

Россия смогла модернизировать старые советские базы в Заполярье и построила несколько новых военных баз в Заполярье и модернизировала ряд баз советской эпохи, отмечает Лаурен. Она отдает должное эффективным вложениям российских ресурсов в производство оборудования, транспорта и вооружений, предназначенных для использования при суровых арктических морозах и пронизывающих ветрах. Россия лучше всех подготовлена к освоению Арктики и не позволит там хозяйничать соперникам, заявляет шведский автор.

Лаурен подчеркивает, что Россия собирается активно осваивать Северный морской путь, получать пошлины за проводку караванов торговых судов и осуществлять значительные инвестиции в разработку полезных ископаемых в Арктике. РФ не имеет значимых конкурентов в данном огромном и перспективном регионе — ввиду наличия современного флота атомных ледоколов, развитой инфраструктуре и солидному военному потенциалу, пишет автор Dagens Nyheter.

Ранее сообщалось, что в Канаде признали бесполезность системы NORAD для защиты от России в Арктике.