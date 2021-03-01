«Газпром» увеличил добычу газа и нарастил экспорт

Москва, 1 марта. Энергетический холдинг «Газпром» в январе-феврале 2021 года увеличил добычу газа на 6,5 млрд кубометров. Также корпорация подтвердила растущий объем поставок.

Похолодание и обильные снегопады в начале года привели к повышенному спросу на российский газ. В результате поставки на внутренний рынок выросли на 11,1 млрд кубометров (+19,5%), а в страны дальнего зарубежья — на 8,5 млрд кубометров (+32,9%).

Закупки голубого топлива у «Газпрома» увеличили Турция (+52,9%), Италия (+64%), Венгрия (+85%), Франция (+26,7%), Болгария (+56,5%) и Румыния (+54,5%). Как отмечает пресс-служба компании, продолжает расти экспорт газа в Китай. Поставки голубого топлива по газопроводу «Сила Сибири» регулярно идут с превышением суточных обязательств по контракту, говорится в сообщении.

Федеральное агентство новостей ранее сообщило о переговорах «Газпрома» и немецкой компании Wintershall Dea о планах по поставкам в Европу водорода через действующую трубопроводную систему. Член правления Wintershall Dea Тило Виланд заявил, что Россия имеет все условия для запуска новых проектов по декарбонизации энергетики.