Депутат Госдумы Гартунг объяснил, почему РФ вкладывает деньги в экономику США

Россия могла снизить долю расчетов в долларах еще 6 лет назад, заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Чтобы уменьшить в международных резервах долю доллара, нужно пересматривать свои международные обязательства, а для нас это, прежде всего, торговля энергоносителями. Практически на 90% наша торговля — это торговля сырьем, и 2/3 из этих 90% — это контракты компаний, заключенные под контролем государства. Если эти компании будут выполнять установки правительства, а правительство даст установку уходить от расчетов в долларах, то эти компании через какое-то время смогу поменять в своих договорах валюту расчетов, например, на евро или юани», — считает депутат.

Гартунг полагает, что долю доллара в золотовалютных запасах РФ можно будет сократить до 15%, но быстро это не сделать и сократить ее до нуля все равно невозможно, так как остается ряд стран в долларовой зоне. Депутат считает, что для этого нужна полноценная работа не только со стороны Центробанка, но и правительства страны. При этом отказываться от расчетов в долларах полностью не нужно.

«Мы можем пойти по пути Северной Кореи и отрезать себя от внешнего мира, но раз мы этого не хотим, мы все равно будем частью мировой экономики, и будем пользоваться расчетами в долларах. В 2014 году, когда против России стали впервые вводить санкции, мы могли бы начать снижать долю доллара. За 6,5 лет мы могли бы эту долю снизить в 3 раза», — считает Гартунг.

По его мнению, для снижения доли расчетов в долларах, было упущено время. К примеру, из-за введения санкций, Россия пошла по пути импортозамещения, и стала лидером по экспорту зерна.

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