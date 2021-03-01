Замглавы МИД РФ обсудил ситуацию в Сирии с послом САР в Москве

Москва, 1 марта. Заместитель главы МИД России Михаил Богданов провел встречу с послом Сирии в Москве Риядом Хаддадом обсудили сотрудничество двух стран. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Дипломаты обсудили развитие ситуации в ближневосточном регионе с акцентом на обстановку в САР, а также уделили внимание вопросам взаимодействия Москвы и Дамаска в постконфликтном восстановлении Сирии.

«С российской стороны была вновь подтверждена неизменная поддержка суверенитета, единства и территориальной целостности САР, готовность и впредь эффективно помогать сирийскому народу в борьбе с международным терроризмом», — говорится в сообщении.

Напомним, 26 февраля истребители Военно-воздушных сил США нанесли авиаудары по объектам проиранского ополчения в Сирии, которые базируются у иракской границы. По предварительным данным удар привел к гибели нескольких человек. Позднее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что поводом для проведения операции послужила разведывательная информация, которая была получена от иракской стороны.

В свою очередь власти Сирии осудили действия США, а также призвали Совет Безопасности ООН принять немедленные меры, чтобы остановить «агрессию» Вашингтона на сирийской территории, передает RT.