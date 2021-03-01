Турок «заказал» проживающую в Железногорске жену из мести за детей

Железногорск, 1 марта. Обвиняемые в покушении на убийство по найму рассказали следователям из Железногорска, кто является заказчиком. По словам фигурантов, на «работу» их нанял житель Турции.

В городскую больницу в тяжелом состоянии доставили горожанку. Врачи диагностировали ножевое ранение. Пострадавшая смогла только сказать, что на нее напали трое. Она предположила, что с этим может быть связан ее муж, проживающий в Турции.

По версии следствия, двое уроженцев Казахстана и гражданин РФ согласились выполнять заказ от гражданина третьей страны. Они следили за жертвой и напали после того, как она отвела детей в сад. Один из исполнителей ударил ее ножом, после чего подельники уехали в Красноярск, а оттуда улетели в Москву. Фигуранты планировали покинуть территорию РФ, но были задержаны.

Они подтвердили, что расправу «заказал» турок. Иностранец не простил, что женщина увезла детей в Россию, хотя он был против. Каждому из исполнителей было обещано от 10 до 30 тысяч долларов в зависимости от роли. Сейчас троица находится под стражей.

В Петербурге полицейские предотвратили заказное убийство юриста. Роль киллера исполнял один из оперативников. Заказчик передал ему пистолет и патроны, сообщал ФАН.