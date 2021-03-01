Российская армия получила партию танков Т-90М

Москва, 1 марта. «Уралвагонзавод» передал Минобороны России партию новых танков Т-90М «Прорыв». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Данный танк является последней модификацией семейства боевых машин Т-90 и наиболее приспособленным к современным боевым действиям.

«Т-90 наиболее приспособленный к действиям в условиях современного боя, в том числе благодаря наличию всеракурсной защиты, современной всесуточной высокоавтоматизированной системы управления огнем и реализации мероприятий по повышению живучести», — говорится в сообщении.

Т-90М «Прорыв» представляет собой модернизацию танка Т-90А. Его отличием от предыдущей машины являются новый башенный модуль с динамической защитой «Реликт», а также более мощный двигатель. В своей окончательной форме новейший российский танк впервые был представлен публике на международном военно-техническом форуме «Армия-2018», передает RT.