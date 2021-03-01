Дочь Седоковой попозировала перед камерой в «кукольном» наряде

Москва, 1 марта. Старшая дочь знаменитой певицы Анны Седоковой Алина Белькевич поделилась с подписчиками кадрами с яркой фотосессии.

Седокова родила дочь в 2004 году. Отец девочки — футболист и тренер Валентин Белькевич. Он скончался спустя десять лет после появления дочери на свет.

Как не раз отмечали поклонники, девушка в свои 16 лет уже вполне может затмить знаменитую мать. Белькевич с удовольствием принимает участие в фотосессиях, следит за трендами и не стесняется самовыражения.

На этот раз она попозировала перед камерой в «кукольном» наряде. Модель надела белый короткий топ и розовые брюки, а также голубой блейзер с золотистыми пуговицами. Дополнили образ озорная прическа и яркий макияж.

«Вроде Barbie, но вроде нет», — подписала она опубликованные в Instagram кадры.

Подписчики поддержали девушку лайками, а некоторые выразили свое восхищение в комментариях.

«Вроде есть Кен, но вроде нет»; «Ты очень красивая», — написали пользователи соцсети.

Белькевич не единственная дочь Седоковой. Артистка трижды была замужем, родила двух дочерей и сына. Об этом рассказали зрителям на шоу «Сегодня вечером». Певицу ролик о ее неудачных отношениях оскорбил, она покинула студию Максима Галкина.