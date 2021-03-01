Жительнице Самары не дают спать по ночам соседи-гомосексуалисты

Самара, 1 марта. Женщина пожаловалась в социальных сетях на пару шумных соседей-геев. Она возмущена их действиями и намерена обратиться в полицию.

Необычная ситуация складывается в одном из многоквартирных домов города. Местная жительница жалуется на своих соседей, которые являются лицами нетрадиционной сексуальной ориентации. По ее словам, те изводят окружающих. Женщина высказалась, что ей неприятно наблюдать их ласки на лестничной клетке. К тому же, отмечает она, «мы живем в России и у нас так не принято».

Помимо эстетических проблем эта пара доставляет соседке еще и обычные житейские. Оказалось, что мужчины устраивают по ночам шумные оргии и из-за их криков и стонов соседи не могут спать. Особенно, если представить, что эти «охи» принадлежат двум мужчинам. В ближайшее время самарчанка намерена пойти в полицию и высказать все свои претензии, чтобы в отделении приняли меры.

Опытный юрист в беседе ФАН рассказала о способах «приструнить» шумных соседей.