Москва, 1 марта. Провокации ВСУ в Крыму и Донбассе обернутся разгромом украинской армии. Об этом заявил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

По его словам, украинская сторона готовит провокации, которые могут затронуть Донбасс, Крым и Черноморское побережье Краснодарского края, передает Nation News.

«Речь не только о наступлении на Донбасс, но и о провокациях в отношении Крыма и, не исключаю, Черноморского побережья Краснодарского края, Балтийского и Баренцево морях. Вот это все в комплексе и необходимо рассматривать. С одной стороны учения, с другой — наступления и с третьей — реальные провокации. В любом случае к этому необходимо быть готовым», — пояснил Перенджиев.

Он также добавил, что России постоянно проводит учения в Черном море и на Северном Кавказе, поэтому российские военные смогут в любой момент ответит на возможные провокации украинской стороны.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что украинские силовики увеличивают количество обстрелов на линии соприкосновения в Донбассе, передает RT.