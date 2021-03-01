Чемпионка мира по фигурному катанию оценила шансы вернувшейся в сборную Туктамышевой

Елизавета Туктамышева при определенных условиях будет иметь шанс побороться за медаль чемпионата мира. Об этом в беседе с ФАН заявила экс-фигуристка, чемпионка мира и Европы Мария Бутырская.

Фигуристка Елизавета Туктамышева возвращается в мировое фигурное катание спустя 6 лет. 24-летняя девушка отобралась на чемпионат мира, который пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта. В финале Кубка России Туктамышева обошла свою главную конкурентку Алену Косторную, которая в июле 2020 года ушла от Этери Тутберидзе и начала тренироваться с Евгением Плющенко. Призеры турнира, воспитанницы Тутберидзе: 14-летние Камила Валиева, Дарья Усачева и Майя Хромых из-за своего юного возраста пока не могут принимать участие в международных соревнованиях для взрослых, поэтому их место заняла более опытная Туктамышева.

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании, заслуженный мастер спорта Мария Бутырская призналась, что очень рада за Елизавету, которая сумела отобраться в сборную впервые за долгое время.

«Реально ли сейчас в 24 года возвратиться в обойму нам продемонстрировала сама Лиза. Она показала, что все реально. В сборную разыгрывалось одна путевка. Лиза сделала все возможное, все от нее зависящее, чтобы поехать на чемпионат мира. Я очень за Лизу рада, потому что она большая трудяга», — сказала Мария.

Бутырская отметила, что молодые фигуристки должны брать пример с Туктамышевой и работать с таким же усердием.

«Молодые девчонки должны равняться на нее и понимать, что невозможное возможно, если только много работать. Туктамышева показывает и в короткой программе, и в произвольной тройные аксели. Четверной тулуп умеет прыгать. Я искренне желаю Лизе, чтобы она была такой же собранной, как на чемпионате мира», — восхищается фигуристка.

Мария объяснила, что с более юными россиянками — 16-летними Анной Щербаковой и Александрой Трусовой Туктамышевой будет очень сложно бороться, но при чистом прокате и определенных обстоятельствах Елизавета все-таки может войти в тройку лучших.

«Сейчас очень сложно предугадывать, как сложится чемпионат, потому что и Аня Щербакова, и Саша Трусова будут рисковать, прыгать дорогостоящие четверные прыжки. Если эти элементы девчонки будут чисто выполнять, то Лизе будет тяжеловато с ними конкурировать. Но, знаете, лед скользкий: кто выполнит свой прокат наиболее чисто, тот и будет в выигрыше. Если Лиза будет кататься, как богиня, то есть как она умеет, то она может быть в тройке. Важно чисто все выполнять и не падать, как она это сделала вчера. Каждое вращение на чемпионате мира стоит очень дорого», — подытожила чемпионка.

Сама Елизавета в беседе с журналистами отмечала, что долго мечтала о попадании в национальную сборную.

«Естественно, я очень рада, что попала в сборную на чемпионат мира. Наконец-то моя мечта осуществилась. Эмоции потрясающие. Я очень рада за Алексея Николаевича Мишина, у которого целых три спортсмена едут на чемпионат мира. Довольно удачный год для него», — сказала спортсменка.

На своем первом чемпионате мира, который в 2015 году проходил в Шанхае, 18-летняя Туктамышева не оставила соперницам ни единого шанса. Она великолепно исполнила короткую программу и стала на тот момент третьей чемпионкой мира в истории российского женского одиночного катания.

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