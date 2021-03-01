Уши неандертальцев оказались пригодны для восприятия речи Homo sapiens

Москва, 1 марта. Неандертальцы имели такой же слуховой аппарат, как и у современных людей. Они могли воспринимать и воспроизводить человеческую речь.

К такому выводу пришли антропологи из Соединенных Штатов, Испании и Великобритании. Результаты их исследования опубликованы в журнале Nature Ecology & Evolution. Специалисты создали трехмерные модели структур внутреннего уха у Homo sapiens, неандертальцев и более ранних гомининов.

Таким способом они выяснили, что для неандертальцев свойственен более широкий диапазон пропускания по сравнению с предками из Атапуэрки. Лучше всего прародители современных людей слышали в диапазоне 4-5 килогерц. Исходя из этого, авторы исследования сделали выводы, что неандертальцы легко воспринимали речь Homo sapiens и могли ей подражать. Не исключено, что у них была своя речь.

Исследователи предположили, что гены неандертальцев влияют на течение коронавируса. Об этом заявили специалисты из Института эволюционной антропологии Макса Планка и Института науки и технологий Окинавы. Участок 12-й хромосомы может помогать современному человеку справляться с коронавирусом.