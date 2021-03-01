Объявлена дата введения в гражданский оборот первой партии вакцины «КовиВак»

Москва, 1 марта. Российская вакцина «КовиВак» впервые поступит в гражданский оборот 20 марта, об этом сообщил директор Центра им. Чумакова, где был разработан препарат, Айдар Ишмухаметов.

Он уточнил, что указанная дата — ориентировочная, однако серьезного отклонения от нее не ожидается, «плюс-минус один день», пишет RT в Telegram-канале.

«Точка регистрации нами была осуществлена одновременно с готовностью площадки для ее производства. По законодательству и происходящим технологическим процессам 20-го числа (февраля. — Прим. ФАН) у нас произошла регистрация, мы сразу сдали документы в Росздравнадзор, и 28 дней у нас занимает контроль качества», — пояснил Ишмухаметов журналистам, добавив, что исходя из этого, поступление препарата гражданский оборот ожидается 20 марта.

В вакцине "Ковивак" используется цельный вирус. Однако он инактивирован и не может нанести вред организму. Иммунитет после вакцинации вырабатывается примерно такой же, как и после перенесенного COVID-19. В отличие от других вакцин, после этой имитируется естественный процесс борьбы организма с вирусом, а не только блокируется его S-белок.