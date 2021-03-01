«Вырвать жало» долларовому господству смогут банкноты, обеспеченные золотым резервом

Тема дедолларизации и перехода на расчет в национальных валютах обсуждается уже давно. Это выглядит вполне разумным решением, учитывая, что заявления Америки в адрес нашей страны становятся все более агрессивными. Почему же Россия до сих пор ежегодно пополняет свои резервы американскими долларами, тем самым поддерживая валюту США? Обеспечена ли чем-то в реальности американская валюта, и как «вырвать жало» долларовому господству? Эти вопросы обсудили экономисты и ученые в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

В чем сила «бакса»?

Мнение о том, что американцы печатают доллары в неограниченном количестве — ошибочно, рассказал руководитель научного направления института США и Канады, член-корреспондент Российской академии наук Виктор Супян. Каждый выпущенный доллар учтен и обеспечен ценной бумагой казначейства США. Помимо этого, большую роль играет фактор доверия к доллару, как к валюте, подкрепленной самой мощной экономикой мира. Но по словам ученого, хотя американская валюта все еще остается доминирующей, ее доля снижается как в международных расчетах, так и в объеме международно-валютного резерва.

«В международных расчетах сейчас позиции доллара и евро практически равны. Удельный вес доллара уменьшается и составляет где-то 38%, доля евро 32%, прочие валюты, которые составляют остаток: фунты стерлинги, китайские юани, швейцарские франки, — конкурировать с лидерами не могут. Доллар остается главной резервной и расчетной валютой, поскольку представляют самую мощную экономику мира», — пояснил Супян.

Ведущий эксперт РИСИ, специалист по экономике США Павел Захаров считает, что у части американских компаний, в отличие от российских, искусственно завышенная стоимость. И здесь уже больше влияет политика, нежели экономика. Но рано или поздно эти пузыри все равно лопнут.

«По многим компаниям наблюдается раздутая капитализация. Особенно у стартапов, они могут потенциально выстрелить, но могут и провалиться. А их уже оценивают, как крупные и состоявшиеся. Это явные признаки пузыря на американской фондовой бирже. Рано или поздно рынок скорректирует ситуацию», — поделился эксперт.

Если сравнивать стоимость американских и российских компаний, то есть факторы, которые тянут вниз капитализацию того же Газпрома — санкции. А есть факторы, которые искусственно раздувают капитализацию компаний США. Чаще всего это сфера высоких технологий и Интернет. По словам Захарова, похожая ситуация была в 2000 году. Тогда многие американские компании были переоценены. Поэтому если и ждать обвала, то он произойдет именно здесь — в секторах, которые слишком быстро росли в последние годы.

Что заменит доллар?

Раз экономический рост является одним из факторов ценности валюты, можно было бы предположить, что в скором времени китайский юань потеснит «зеленые бумажки» на международных рынках. Однако не все так просто. Виктор Супян объяснил, хотя темпы роста китайской экономики гораздо выше американской, догнать США и стать им равными конкурентами не так-то просто.

«Пока США лидер. Их ВВП составляет 21 трлн долларов, у Китая — 15 трлн. Темпы роста китайской экономики выше, чем у американцев. Даже в кризисный 2020 год они показали плюс. Догнать США — вопрос времени. Но называть какой-то конкретный срок я бы поостерегся. Может несколько десятков лет. Пока Америка обладает колоссальным потенциалом. Это прежде всего научно-технический потенциал, которому пока нет равных. Ведь экономика США – это не только рынок услуг. Это вторая в мире обрабатывающая промышленность. Китайская промышленность на первом месте, но она традиционная. А в Америке в большей степени наукоемкая», — рассказал эксперт.

Павел Захаров уверен, если некоторые игроки будут переходить на криптовалюту или некие цифровые аналоги, то это поможет обойти доллар в международных расчетах.

«Постепенно может вырасти роль цифровых валют. И потенциально они могут потеснить доллар. Повлиять какими-то запретами на это сложно. Пока никому не удалось запретить биткоин и другие цифровые валюты. Их особенность в том, что они не опираются на государственные структуры. Они децентрализованы», — сказал экономист.

Он также добавил, что даже если ради удержания лидерства власти запретят биржам в США торговать цифровой валютой, то ее без проблем начнут продавать где-нибудь в Сингапуре. С этой точки зрения криптовалюта выглядит очень привлекательно.

Дедолларизация российской экономики — реальность?

Казалось бы, зачем наша страна скупает национальную валюту государства, которое постоянно грозит новыми санкциями, считает Россию угрозой и всячески вставляет нам палки в колеса? Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг объяснил, что структура золотовалютного резерва любой страны соответствует структуре расчетов во внешнеэкономической деятельности.

«Чем больше доля валюты в расчетах, тем большую долю этой валюты надо держать в резервах. Чтобы уменьшить долю доллара, надо пересматривать свои международные обязательства. Основные обязательства у нас — это торговля энергоносителями. Практически на 90% — это торговля сырьем. И две третьих — это контракты, заключенные компаниями под контролем государства. Если правительство даст установку уходить от доллара к другим валютам, то через какое-то время компании смогут поменять в договорах валюту расчетов», — пояснил Гартунг.

Он уверен, что в этом случае в российском резерве вырастет доля евро и китайского юаня. Но отказаться от американской валюты полностью или резко сделать этот переход не получится. С ним согласился и директор Института нового общества экономист Василий Колташов. По его мнению, потребуется много времени, прежде чем покупатели откажутся от расчета в долларах. К тому же, отметил он, непонятно правильно ли переходить на евро. Ведь это поддержка валюты Европейского союза, который так же, как и США, вводит против России санкции.

«Идея с расчетом в национальных валютах других стран звучит красиво. Но они, как показал 2020 год, очень нестабильны. Расчеты в рублях — не самый эффективный механизм, не все покупатели готовы иметь такое количество рублей. Надо предложить замену доллару. Когда-то золото было единственным вариантом расчета. Нужна международная расчетная система, которая предоставляла бы на основе золотого запаса некие банкноты равные запасу каждой страны. Это позволило бы не использовать золото напрямую, и в то же время дало шанс вырвать жало денежной эмиссии США», — предложил экономист.

Колташов убежден, что вывод нашего товара из долларовой системы — это подрыв «американца». Ведь на самом деле валюта обеспечивается не ценными бумага, а товарами, которые на нее можно купить. И если бы за доллары никто ничего не продавал, то для Штатов наступил бы самый тяжелый и черный период в истории.