Академик Супян рассказал, кто и как может обрушить доллар США 



Кто и как может обрушить американский доллар, и почему этого никогда не произойдет, рассказал руководитель научного направления института США и Канады, член-корреспондент Российской академии наук Виктор Супян в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«У Китая есть потенциал, чтобы обрушить американский доллар. Китай является кредитором США, ему принадлежит 1 триллион 100 миллиардов долларов американских ценных бумаг. Если Китай одномоментно реализует эти ценные бумаги – облигации федерального казначейства – то это будет очень серьезным ударом для американской экономики», — заявил Виктор Супян, отметив, что у России такого потенциала нет.

Однако, по его словам, Китай никогда не станет умышленно разрушать американскую экономику, потому что иначе экономика КНР также будет обречена на разрушение.

« Америка – это крупнейший рынок для китайских товаров. Экономики США и Китая очень взаимозависимы. Так что, предположения о намеренном обрушении Китаем американской экономики далеки от реальности», — объяснил специалист.

Ранее ФАН сообщал, Пентагон меняет подход к взаимодействию с КНР, так как Китай сравнялся с США не только в финансово-экономическом, но и информационном, и военном плане.