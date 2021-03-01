Десятисекундный клип Beeple о Трампе купили за 6,6 млн долларов

Вашингтон, 1 марта. Коллекционер Пабло Родригес-Фрайле продал десятисекундный ролик художника Майка Винкельманна, известного как Beeple, за 6,6 млн долларов, сообщает Reuters.

В клипе изображен человек, напоминающий экс-президента США Дональда Трампа. Герой ролика падает на землю, его тело покрывается политическими лозунгами. Видео можно было бесплатно посмотреть в интернете, однако теперь это невозможно. Авторские права художника на произведение подтверждены с помощью блокчейн-технологии NFT. Она служит виртуальной подписью, которая подтверждает подлинность работы.

Покупатель видео не называется. Известно, что Родригес-Фрайле в октябре 2020 года потратил почти 67 тысяч долларов, чтобы приобрести видео.

Британский аукционный дом Sotheby's в феврале объявил о планах провести торги, на которых будут представлены личные вещи королевы Виктории. На торги выставят 350 различных лотов. Среди них уникальные драгоценности, о существовании которых долгое время не было известно.