ВОЗ впервые за два месяца зафиксировала рост заболеваемости COVID-19 в мире

Женева, 1 марта. Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рост заболеваемости коронавирусом в мире.

Об этом заявил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус. Рост заболеваемости зафиксирован впервые за семь недель. Увеличение количества случаев коронавируса можно наблюдать в четырех регионах. В каких именно, Тедрос Аданом Гебрейесус не уточнил.

В ВОЗ ранее заявили, что вторая волна пандемии коронавируса еще не закончилась. Такое мнение озвучил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России. Взрослым и детям рекомендуется соблюдать меры против коронавируса.