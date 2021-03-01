Депутат ГД Гартунг сообщил, где взять деньги на поддержку бедных

Государство имеет возможность увеличить пенсии и пособия, заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Пособия и пенсии, безусловно увеличатся, но вот насколько — вопрос открытый. Есть ли у государства возможности увеличить выплаты? Есть. Даже сейчас. В прошлом году государство запланировало, но не потратило 1,8 трлн рублей, и это только федеральный бюджет. Плюс 14 трлн лежит в Фонде национального благосостояния. И я не понимаю, почему деньги не тратят на поддержку самых бедных», — заявил Гартунг.

Депутат сообщил, что при этом в Калининграде и на Дальнем Востоке были открыты офшоры, где с зарегистрированных там яхт и самолетов олигархов не платятся налоги, а работающие на них экипажи не платят социальные взносы.

«Если в правительстве скажут, что у государства нет денег, нужно просто отменить возврат НДС экспортерам сырья. Это оставит в бюджете 2 трлн рублей в год. Этих денег хватит и на индексацию пенсий, и на увеличение расходов на закупку жизненно необходимых лекарств, и на вычеты для бедных или многодетных семей и даже на ипотеку под нулевую ставку для молодых семей. В Китае эта норма работает 30 лет», — прокомментировал Гартунг.

Ранее ФАН рассказывал, что правительство России не планирует в дальнейшем продлевать соглашение, которое жестко регулирует цены на подсолнечное масло и сахар.