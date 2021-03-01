Эксперты Россельхозбанка подсчитали объем потребляемого шоколада в РФ

Москва, 1 марта. Потребление шоколада в ближайшие годы останется на уровне 6–7 кг на человека в России. Об этом говорится в прогнозе Россельхозбанка.

Продуктовая ниша с высоким процентным содержанием какао, более 70%, остается крайне перспективной. Спрос на соответствующую​​ продукцию (горький шоколад) может увеличиться в связи с трендом на введение здорового образа жизни, считает руководитель Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка Андрей Дальнов. Его слова передает ТАСС

Потребление шоколада и шоколадных изделий в России снизилось более чем на 10% в годовом исчислении — с 7 до 6 кг на душу населения в минувшем году. Внутреннее производство продукции упало в 2020 году на 9% — примерно до 1 млн тонн.

В то же время изготовители перешли с более дорогостоящих ингредиентов (какао–масло) на более дешевые (какао–бобы). Так в прошлом году объем импорта какао-масла сократился на 6% — до 35 тысяч тонн. При этом ввоз бобовых увеличился на 6% — до 70 тысяч тонн, резюмировали эксперты.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что шоколад может положительно влиять на здоровье сердечно-сосудистой системы человека. Полезные свойства десерта объясняются наличием в нем флавоноидов и полифенолов, повышающих уровень «хорошего» холестерина в крови.