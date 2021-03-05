Шпионские игры: папа римский вступает в борьбу Ирака с Ираном

В Ираке готовятся встречать папу римского Франциска, который 5 марта прилетит в Багдад. По официальной версии, Франциск хочет обсудить с местными властями положение католиков в Ираке.

В самой республике усматривают в визите возможность усиления позиций в региональном противостоянии с Ираном, при этом пикантность ситуации придают давние связи Ватикана с ЦРУ и британской разведкой MI6.

Международная редакция ФАН разбиралась, что стоит за посещением Ирака папой римским — проповедь или политическая диверсия.

Обстановка в Ираке

Визит папы совпал с горячими политическими событиями в республике. В Ираке продолжаются масштабные уличные протесты в знак поддержки демонстрантов в Ан-Насырии, где активисты требовали отставки губернатора Назима аль-Ваэли.

Протестные акции прошли в провинциях Бабиль, Басра, Васит, Аль-Кадисия, Кербела. В столице Ирака десятки активистов вышли на площадь Ат-Тахрир, полиция разгоняла демонстрантов силой. В одном только Багдаде ранения получили по меньшей мере пять человек.

Впрочем, на планах папы события в республике не отразились: пока там протестовали, в Ватикане полным ходом шла подготовка к вояжу Франциска. Пресс-служба главы Римско-католической церкви еще в декабре 2020 года заявляла, что он давно мечтает посетить Ирак.

Поездке понтифика на Ближний восток посвятил статью в газете L’Osservatore Romano великий магистр Конного ордена Гроба Господня Фернандо Филони. Священник назвал Ирак «шарнирной страной» между Ближним Востоком и Азией, а сам визит сравнил с «инъекцией ободрения».

Филони объяснил, что для католической церкви Ирак — не просто страна, а колыбель цивилизаций: шумеров, вавилонян, ассирийцев. Здесь проповедовали пророки, в числе которых Иезекииль, Иона, Наум.

«В Ираке процветала первая евангелизация, приписываемая апостолу Фоме. Здесь восточная церковь развивалась и расширяла свое плодотворное присутствие вдоль Персидского залива до Индии, Афганистана и Древнего Китая. Здесь ислам получил одно из первых завоеваний и испытал первое драматическое разделение между суннитами и шиитами», — написал кардинал.

Мотивом для поездки папы в Ирак вполне может быть ее историческое значение: Франциск фактически станет первым понтификом, посетившим страну. В 1999 году сюда планировал приехать Иоанн Павел II, но поляка отговорили, так как это могло бы усилить влияние прежнего иракского лидера Саддама Хуссейна.

«Иоанн Павел II был непреклонен, несмотря на попытки его отговорить, в частности, предпринятые Соединенными Штатами. В итоге из-за противодействия иракского президента эта краткая поездка исключительно религиозного характера не состоялась», — объясняет контекст нынешнего визита понтифика редактор Андреа Торниелли на страницах Vatican News.

С учетом истории Римско-католической церкви такой настойчивый интерес Иоанна Павла II, который имеет польские корни, настораживает. Работа Ватикана тесно связана с разведывательной деятельностью, а польские ксендзы контролировались британскими спецслужбами, которые, в свою очередь, плотно работают по Ираку.

Официальная цель

Девизом поездки главы католической церкви стала цитата из Евангелия «Все вы — братья». Помимо Багдада, Франциск остановится в городах Ан-Наджаф, Ур, Эрбиль, Мосул и Бахдида.

В первый день поездки, 5 марта, папа проведет встречу с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми, обратится с речью к властям, представителям гражданского общества и дипломатам. После этого он отправится в собор Богоматери Спасения, где его будут ждать поместные епископы, священники, монахи, семинаристы.

UPDATE: The official program for @Pontifex's visit to Iraq has been formally announced!



The trip, scheduled from March 5 to 8, will be the Pope's first-ever international tour after the pandemic hit most parts of the world. READ: https://t.co/zkBaF3ORGqhttps://t.co/02MHzA7JYf pic.twitter.com/R42SxHwYw9 — My Pope Philippines (@MyPopeMagazine) February 15, 2021

Утром 6 марта глава Римско-католической церкви вылетит в Ан-Наджаф с «визитом вежливости» к лидеру иракских шиитов Али ас-Систани. Оттуда Франциск отправится в Ан-Насырию, где обратится с речью к участникам межрелигиозной встречи в долине Ура. На тот же день у понтифика запланирована литургия в багдадском соборе Святого Иосифа.

7 марта в программе визита стоит поездка в Эрбиль. После встречи с религиозными и региональными властями Иракского Курдистана глава Римско-католической церкви отправится в Мосул, где проведет молебен о жертвах войны. Вторая молитва пройдет в церкви Непорочного зачатия Пресвятой Богородицы в городе Бахдида, после чего папа вернется в Эрбиль и проведет мессу на стадионе имени Франсо Харири.

Итогом командировки станет возвращение в Багдад, откуда 8 марта папа вылетит в Ватикан.

Что говорят в Ираке

Опубликованная программа поездки понтифика вызвала вопросы в Багдаде. В иракском парламенте обратили внимание, что он проигнорировал важную долю религиозного населения страны.

«Он проигнорировал важный компонент религиозной системы Ирака — суннитов. Авторы программы визита должны были включить, например, посещение «Высшей академии фикха в Ираке» или встречу с их представителями», — считают в парламенте.

The Pope's visit program to Iraq overlooked an essential component, MP says https://t.co/TqlXrjgkYX — SHAFAQ News (@Shafaqnews) February 25, 2021

У понтифика назначена только отдельная встреча с Али ас-Систани, который является представителем шиитского течения ислама. Это и вызвало недовольство иракских суннитов. Впрочем, данные религиозные претензии вряд ли можно назвать массовыми. Поездка ограничена сроками, а программа визита весьма насыщена.

А вот сама встреча понтифика с иракским священнослужителем обратила на себя внимание багдадских экспертов в связи с политической подоплекой. Али ас-Систани называют противником иранского аятоллы Али Хаменеи. Они являются представителями двух разных шиитских школ. Между богословами также существуют разногласия по поводу иракских ополченцев.

Ас-Систани уверен, что они должны войти в структуру Вооруженных сил Ирака. Вместе с тем, ряд иракских добровольческих группировок курирует иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР). Тегеран добивается того, чтобы подразделения сохранили независимый статус. Споры на этой почве привели к конфликту между религиозными центрами Ан-Наджафом и Кумом и обострению борьбы за лидерство в шиитском мире.

При этом взгляды Ватикана и Ирака частично совпадают: их духовные лидеры настаивают на отделении религии от политики. В то же время иранские духовники, напротив, уверены, что являются хранителями иранского народа и поэтому претендуют на политическую власть. Поэтому встреча Франциска с ас-Систани может придать дополнительный вес центру в Ан-Наджафе.

Обращают внимание в Ираке и на недавние события в регионе. Речь идет, в частности об атаках по ряду военных объектов на территории республики, ответственность за которые возлагают на Иран. И хотя в Тегеране категорически отвергают причастность к обстрелам, версия о попытках помешать таким образом встрече иракского духовенства с главой Римско-католической церкви имеет право на жизнь.

It appears clearly that both #Iran & the #US want to thwart the @Pontifex visit to #Iraq.



Iran is escalating its attacks in Iraq, because the Pope’s visit to Najaf and meeting with Sistani, means support the Iraqi moderate Shiite of Najaf at the expense of Iranian Shiite Qom.. pic.twitter.com/nPxS7BjyuP — Mustafa Habib (@Mustafa_Habib33) February 27, 2021

О чем молчат в Ираке

Не стоит забывать, что Католическая церковь тесно сотрудничает с зарубежной разведкой. На протяжении веков Ватикан был одним из ключевых центров международного шпионажа.

«Разведывательные службы «святого престола» представлены двумя структурами -- «Священным Альянсом» (СА) и «Sodalitium Pianum» (SP, «Стипендия Пия»)», — утверждает кандидат исторических наук Ольга Четверикова.

Схема шпионской работы поставлена таким образом, что в ватиканский центр стекаются разведданные из всех стран, в которых есть католические приходы.

Сведений так много, что в ЦРУ когда-то был создан специальный отдел для обработки информации, поступающей из Ватикана. Именно через центр католической церкви в годы Второй мировой войны американцам, британцам, французам передавались данные от немецких и японских епархий.

Одним из наиболее показательных эпизодов великого шпионажа Римско-католической церкви стал конкордат (соглашение папы с каким-либо государством — прим. ред.) 1933 года между Пием XI и немецкими властями. По условиям этого договора, Германия декларировала свободу церкви в решении внутренних проблем, священникам разрешалось служить в государственных госпиталях, тюрьмах. В свою очередь Ватикан взял на себя обязательство распустить политические организации католиков и запретить священникам членство в них. Подписав соглашение, Ватикан получил возможность увеличить количество приходов. Именно они и стали региональными центрами сбора разведывательных данных под ведомством аппарата понтифика.

Уже в годы Второй мировой в политических предпочтениях католической церкви наметился новый вектор: в 1944 году папа Пий XII вручил главе Управления стратегических служб (УСС) США Уильяму Доновану Большой крест ордена Св. Сильвестра. УСС стало первой объединенной разведывательной службой Соединенных Штатов, на ее основе позднее было создано ЦРУ. Разумеется, на этом тесное сотрудничество Ватикана с американскими спецслужбами не прекратилось.

На службе у ЦРУ

Сегодня в Ватикане за стратегическую агентурную разведку отвечает орден иезуитов, внешней разведкой занимается Орден доминиканцев. Связь с зарубежными спецслужбами курирует Мальтийский орден госпитальеров. Среди рыцарей этой организации, имеющей статус наблюдателя ООН, были 13-й директор ЦРУ Уильям Кейси и 59-й глава Государственного департамента США Александр Хейг.

Еще одна связанная с ЦРУ католическая организация называется Opus Dei («Дело Господне»). В нее входят около 90 тысяч человек, среди которых священников насчитывается лишь около 2 тысяч.

«Прелатура Оpus Dei является учреждением, входящим в пастырскую и иерархическую структуру Церкви. Она имеет, наравне с епархиями, территориальными прелатурами, викариатами, ординариатами для военнослужащих и т.п., собственную автономность и обычные полномочия для осуществления своей миссии в служении Церкви. Посему она прямо и непосредственно зависит от Римского Первосвященника, через Конгрегацию по делам Епископов», — говорится на сайте организации.

В нынешнем положении Ватикан во многом зависит от Соединенных Штатов в первую очередь из-за того, что именно в США католическая церковь теперь хранит все накопленное золото. Это слияние с американскими спецслужбами произошло благодаря деятельности архиепископа Пола Марцинкуса — президента ватиканского банка и агента влияния ЦРУ. Он сумел подмять под себя финансовую и политическую деятельность римского епископата.

Польская страничка

Примерно в то же время начали зарождаться связи Папского престола с Британией. После того, как польское правительство с началом немецкой оккупации в 1939 году бежало из страны, оно осело в Лондоне. У британского руководства на варшавских дезертиров были большие планы — их буквально взяли в разработку.

Благодаря влиянию на беглых польских политиков англичане начали плотно работать с ксендзами — костелы стали центром сбора разведданных. Они передавали информацию не только в Ватикан, но и в Лондон.

В начале 50-х годов польская контрразведка выявила в Кракове большую шпионскую сеть, которая была создана изгнанным польским правительством. Лидер этой сети, ксендз Юзеф Лелито, занимался вербовкой других священнослужителей, а также обрабатывал рапорта, которые затем отправлял в Ватикан. Религиозная шпионская группировка в Польше была весьма обширна, и подавляющее большинство ее агентов-ксендзов так и не были выявлены.

В контексте этой истории выглядит достаточно двусмысленным эпизод из жизни тогда еще будущего папы римского Иоанна Павла II — в миру Кароля Юзефа Войтылы. Будущий понтифик получал образование в краковской подпольной семинарии, с которой были связаны уличенные в шпионаже ксендзы. Именно в Кракове он стал в 1949 году помощником священника в приходе Св. Флориана. А 4 июля 1958 года по назначению понтифика Пия XII Войтыла был назначен вспомогательным епископом Краковского архиепископства.

16 октября 1978 года уроженец Польши Кароль Юзеф Войтыла стал предстоятелем Римско-католической церкви. После этого лондонские спецслужбы смогли усилить группировку своих агентов в Ватикане.

С чем может быть связан визит Франциска

Пресс-служба Святого престола заявляет, что одной из целей папы римского станет религиозная миссия. До 2003 года, когда Соединенные Штаты вторглись в Ирак, там насчитывалось около миллиона христиан. Сейчас их осталось несколько сотен тысяч. Впрочем, и политическое значение данного визита тоже нельзя сбрасывать со счетов.

Однако все вышеизложенные причины больше похожи на ширму, за которой Ватикан пытается спрятать настоящие причины поездки. Если учесть историю и характер сотрудничества Римско-католической церкви со спецслужбами, можно предположить, что окружение Франциска планирует возродить сеть центров политико-религиозного шпионажа на территории Ирака, как это было после подписания конкордата с Германией в 1933 году.

В настоящее время британские спецслужбы активно орудуют на территории Ирака. Об этом рассказал специальному корреспонденту ФАН один из ветеранов российской разведки Андрей Веселовский.

«Конечно, когда мы говорим MI6, обязательно подразумеваем ЦРУ. Но так или иначе Ирак является одной из вотчин британской разведки. И визит понтифика в эту страну как раз и примечателен интересным совпадением. После интронизации поляка Иоанна Павла II у британской MI6 усилились связи с Ватиканом», — отметил разведчик.

В прошлом году посетить Ирак Франциску помешал коронавирус. В нынешнем препятствий еще больше: от все той же пандемии до предполагаемых попыток помешать поездке извне. Тем не менее папа на этот раз настроен решительно, что не может не говорить о чрезмерной (и немного подозрительной) заинтересованности понтифика в связях с местным духовенством.