Муниципальное предприятие в Махачкале может за год отловить лишь треть собак в городе

Махачкала, 1 марта. Отлов и временное содержание собак в столице Дагестана финансируется в недостаточном объеме. На выделяемые из бюджета средства действующее в городе муниципальное предприятие может провести работу только с двумя тысячами животных в год.

По словам директора МУП «Питомец» Руслана Исмаилова, в Махачкале насчитывается порядка шести тысяч собак. Прививать их от бешенства необходимо ежегодно, однако средств хватает только на треть от этого количества.

«Финансирование осуществляется на недостаточном уровне. На сегодняшний день, по данным республиканского комитета по ветеринарии, в городе около шести-семи тысяч собак, а средства выделяются только на две тысячи», — рассказал журналистам руководитель предприятия.

Он добавил, что в «Питомце» проводится комплекс мероприятий, направленных на снижение агрессии животных. При этом в работе используются гуманные методы.

«У нас 55 вольеров, и все они переполнены. Мы работаем над тем, чтобы уменьшить популяцию собак, но сделать это гуманным способом. Для этого мы проводим стерилизацию, кастрацию, вакцинацию против бешенства и выпускаем их на прежнее место обитания», — отметил Исмаилов.

МУП «Питомец» было создано по решению администрации Махачкалы. Оно занимается отловом собак с 2017 года.

Ранее ФАН сообщал, что стая бродячих собак в столице Дагестана насмерть загрызла 9-летнюю девочку. Трагедия произошла на одном из самых оживленных проспектов города.